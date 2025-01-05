وزارة التجارة تحدد موعد انطلاق "الصولد"

أنهت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم الإثنين، إلى علم جميع الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين بأن فترة البيع بالتخفيض الشتوية لسنة 2025 حددت بدء من 18 جانفي إلى غاية 28 فيفري 2025.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، أنه في "إطار التحضيرات الجارية الخاصة بشهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك يرخص ممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي خلال هاتين المناسبتين الدينيتين".

ودعت الوزارة الأعوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرصة والانطلاق في ممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هذه الفترة، وحثت على "تطبيق أسعار مخفضة وتنافسية، بما يسمح للمستهلكين الاستفادة من السلع بأسعار ترويجية ومخفضة".

كما دعت الوزارة الراغبين في الحصول على رخصة ممارسة هذا النوع من البيع، التقدم إلى مصالح المديريات الولائية للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المختصة إقليميا.