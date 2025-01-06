"سونلغاز" تطلق مشروعا رياضيا بورقلة

أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، اليوم الإثنين، إطلاق مشروع إنجاز أول أكاديمية في كرة القدم بورقلة، مساهمة منها في دعم الحركة الرياضية الوطنية.

وجاء في بيان لشركة سونلغاز: " تجسيدا لمبدأ مؤسسة مواطنة ومساهمة منها في دعم الحركة الرياضية الوطنية وبشكل خاص في منطقة الجنوب الجزائري، تعلن سونلغاز وفي سابقة من نوعها، عن انطلاق مشروع إنجاز أكاديمية لكرة القدم في ولاية ورقلة".

واعتبر البيان أن هذا "المشروع الواعد، تسعى من خلاله سونلغاز إلى دعم المواهب الرياضية الشابة في منطقة الجنوب الجزائري والتكفل بتكوينهم في أحسن الظروف ومرافقتهم ميدانيا وبيداغوجيا".

ويأتي هذا المشروع " الهام ليؤكد الدور الكبير الذي تلعبه سونلغاز كمؤسسة مواطنة، في دعم عجلة التنمية الاجتماعية وفقا لما يقتضيه برنامج السلطات العليا للبلاد "، حسب نفس البيان.

وبهذه المناسبة، "تتقدم سونلغاز بشكرها الخاص للسلطات المحلية في ولاية ورقلة، التي قدمت كل التسهيلات الإدارية للتعجيل في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد إضافة هامة تعزز قطاع الرياضة على المستويين الجهوي والوطني".