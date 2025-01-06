لقب جديد لبن ناصر مع ميلان

توج الدولي الجزائر إسماعيل بن ناصر، اليوم الإثنين، بلقب كأس السوبر الإيطالية مع فريقه ميلان بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على غريمه إنتر، في النهائي الذي احتضنه ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وافتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم ضاعف مهدي طارمي النتيجة بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

وقلص ثيو هرنانديز الفارق لميلان في الدقيقة 52 بتسديدة من ركلة حرة، قبل أن يدرك كريستيان بوليسيتش التعادل لفريقه في الدقيقة 80.

وخطف تامي أبراهام الهدف الثالث لميلان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

وبقي الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر حبيس دكة البدلاء طيلة فترات المقابلة، ويعتبر هذا اللقب الثاني في رصيده مع العملاق الإيطالي بعد لقب البطولة الإيطالية موسم 2021-2022.