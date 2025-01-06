إدارة شبيبة القبائل: بن شيخة لم يحترم النادي

كشفت إدارة شبيبة القبائل، مساء اليوم الإثنين، تلقيها إخطارا من المدرب عبد الحق بن شيخة يؤكد فيه انسحابه من العارضة الفنية للنادي.

وحسب بيان الإدارة فإن المعني أبلغها بالأمر عبر "بريد إلكتروني مقتضب دون أي توضيحات، رغم الالتزامات التعاقدية التي تربط المعني بشبيبة القبائل، مضيفة أنها تعتبر "الاستقالة نافذة رغم أن الشكل الذي جاءت به مؤسف للغاية".

وأكدت الإدارة القبائلية أن الإعلان عن هذه الاستقالة مباشرة للصحافة، دون التشاور المسبق، يدل على "قلة احترام للنادي ومسؤوليه، وقبل كل شيء، مشجعيه".

وواصلت الإدارة القبائلية ردها على مدربها السابق: "علاوة على ذلك، فإن نسب هذه الاستقالة إلى حادثة مزعومة لأحد المشجعين، لا يظهر جدية ولا احترافية"، مؤكدة أن المشجعين لديهم "كل الحق في التعبير عن مطالبهم لمسيري النادي، المدربين واللاعبين كما يظلون محترمين ومثاليين. وكدليل على ذلك، تتويجهم بجائزة أفضل جمهور".

وأكد الإدارة، في ختام البيان، عن تقديم كل الدعم لأنصارها في وجه ما وصفتها بـ"الهجمات الممنهجة ضدهم وضد ناديهم المرموق بتاريخه العريق"، مضيفة أنها تدين "محاولات جعلهم كبش فداء لإخفاقات الآخرين".