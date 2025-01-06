زلزال عنيف بقوة 7.1 درجات يقتل العشرات في الصين

اهتزت منطقة التبت الواقعة في جبال الهيمالايا، جنوبي غرب الصين، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع زلزال عنيف، بقوة 7.1 درجة على سلم ريختر، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تسبب في مقتل ما لا يقلّ عن 53 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع أكثر.

ووقع الزلزال في كانتون دينغري قرب الحدود مع نيبال عند الساعة 09:05 صباحا بالتوقيت المحلي ) 01 سا و05 بتوقيت غرينيتش( وصلت آثاره إلى أماكن بعيدة مثل العاصمة النيبالية كاتماندو.

وذكرت وكالة الصين للأنباء (شينخوا) إنه "قتل 53 شخصا وأصيب 62 آخرون بجروح جراء الزلزال بقوة 7.1 درجات الذي هز كانتون دينغري"، مؤكدة أن "العديد من المباني القريبة من مركز الزلزال انهارت".

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي ثاني كبرى مدن التبت، والمنطقة المحيطة بها، صباح اليوم، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين.

وأوضح المركز الصيني، أن الزلزال وقع في الساعة الواحدة و5 دقائق بتوقيت غرينتش، وكان على عمق 10 كيلومترات.

وأشارت القناة التلفزيونية الصينية "سي سي تي في" إلى أن "الهزات الأرضية في منطقة دينغري والمناطق المحيطة بها كانت شديدة للغاية، وقد انهارت العديد من المباني القريبة من مركز الزلزال".

وتخشى السلطات الصينية، من ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة التي تعرف بنشاطها الزلزالي الكثيف وتاريخها مع الكوارث الطبيعية.