Pluies orageuses dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient des précipitations aujourd'hui, mardi, accompagnées d'orages dans plusieurs wilayas du pays, notamment dans les régions centres et est.

le BMS précise que les wilayas concernées sont Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Le temps s'améliorera à partir de cet après-midi dans les régions de l'ouest, tandis que les pluies continueront dans les régions centre et est, côtières et intérieures, selon les prévisions de l'Office, et ce jusqu'à ce soir, avant une amélioration progressive du temps.

Quant aux régions du sud du pays, le temps sera généralement de clair à partiellement nuageux.