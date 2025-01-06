الجيش الصهيوني يعلن مقتل قائد سرية ونائبه شمالي غزة

الجيش الصهيوني يعلن مقتل قائد سرية ونائبه في غزةوجاء في البيان: "قتل الرائد دفير تسيون ريفاح (28 عاما) وهو قائد سرية في الكتيبة 932، ونائبه النقيب إيتان يسرائيل شكنازي (24 عاما)، في معركة بشمال قطاع غزة.

ومساء الإثنين، أعلن الجيش الصهيوني مقتل عسكريين اثنين وإصابة جنديين بجروح "خطيرة" في معركة شمالي القطاع. وأشار إلى "إجلاء الجنديين المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ أسرتيهما".

ولم يذكر الجيش الصهيوني أي تفاصيل عن ملابسات مقتل العسكريين وإصابة الجنديين. وبذلك ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الصهيوني إلى 826 ضابطا وجنديا منذ بداية الإبادة الصهيونية بغزة في 7 أكتوبر 2023، بينهم 392 منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر نفسه.

بينما بلغت حصيلة المصابين 5578 ضابطا وجنديا، ضمنهم 2529 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفق أحدث معطيات الجيش الصهيوني المنشورة على موقعه الإلكتروني.



