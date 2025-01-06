مصنّف للمهارات بوزارة الصناعة

ترأس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، مساء أمس الإثنين، جلسة عمل ضمت مسؤولي الهيئات التابعة للقطاع، بهدف التحضير وإعداد مصنّف للمهارات المهنية، إلى جانب بعث شبكة صناعية للاعتماد والمطابقة.

وأبرز سيفي، لدى عرضه لمحاور مصنف المهارات وشبكة الاعتماد، حسب بيان الوزارة، أنّها "تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، بالاعتماد على قاعدة صلبة من الكفاءات الوطنية، وأيضا على اللوجستيك والاقتصاد الصناعي والمهام التقنية الأخرى".

وأضاف المتحدث، حسب ما ذكره البيان، أنّ "تطوير هذا المصنّف سيكون الأساس لإعداد شبكة صناعية متكاملة للاعتماد والمطابقة، من شأنها تعزيز جودة المنتجات والخدمات الوطنية ورفع مستويات التنافسية".

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن "إنشاء شبكة صناعية للاعتماد والمطابقة سيشكل عنصرا أساسيا في ضمان الجودة والامتثال للمعايير الدولية، مما سيساهم في تحسين ترقية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على التصدير".