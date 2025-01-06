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رياضة

بطل الملاكمة الجزائرية في ذمة الله

7 جانفي 2025 ()
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توفي بطل الملاكمة الجزائرية، عبد القادر مخلوفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض والتنقل ما بين مستشفيات بوفاريك والرويبة.

وأعلنت الاتحادية الجزائرية للملاكمة، في بيان نشرته على حسابها بالفايسبوك، الخبر الحزين، مذكرة بالمناسبة بالأرقام والألقاب التي حققها الفقيد، عبر مسيرة ثرية في عالم الاحتراف بشكل خاص، إذ توج بطلا لإفريقيا ونائب بطل العالم لدى المجلس العالمي للملاكمة سنة 1975 في طوكيو، وحقق على امتداد 58 منازلة، 49 انتصارا وتعادلا مقابل 8 هزائم.

 كما أشرف الفقيد على تدريب المنتخب الوطني للملاكمة ما بين 1979-1983.

 

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