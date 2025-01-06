جدري القردة.. المتحور الجديد يصل أوروبا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل أول إصابة في البلاد بسلالة جديدة من جدري القردة، من النوع 1ب.

وقالت الوزارة في بيان: "تلقت وزارة العمل والصحة الفرنسية معلومات حول أول حالة إصابة بشرية بالسلالة 1ب من جدري القرود في البلاد في بريتاني".

يشار إلى أن المصاب لم يسافر إلى وسط إفريقيا، حيث تنتشر سلالات مختلفة من مرض الجدري بشكل نشط، لكنه كان على اتصال بشخصين عادا من إفريقيا.

وذكر البيان أن التحقيق جار حاليا لتحديد مصدر العدوى وهوية جميع المخالطين. وتم الإبلاغ سابقا عن حالات إصابة مؤكدة بسلالة جدري القرود الجديدة في السويد وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي جدري القرود في إفريقيا يمثل حالة طوارئ وبائية للصحة العامة تثير قلقا دوليا.

وأعلنت المراكز الإفريقية للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) في 13 أوت الماضي، حالة طوارئ صحية بسبب تفشي مرض جدري القرود في القارة، ودعت المجتمع الدولي إلى المساعدة في جمع حوالي مليوني جرعة من اللقاح.

وجدري القرود مرض فيروسي نادر، قد يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. تصاحب العدوى حمى وتسمم وتضخم الغدد الليمفاوية وانتشار الطفح الجلدي لاحقا، أولا على شكل بقع تتحول إلى بثور، وبعد شفائها تصبح قشورا ثم تبقى ندبات. وفي الحالات الخفيفة، عادة ما يختفي المرض من تلقاء نفسه، ويستمر من 14 إلى 21 يوما.



