هل سيلعب سوداني لشبيبة القبائل؟

يدرس المهاجم الدولي السابق، هلال العربي سوداني، إمكانية العودة إلى البطولة الجزائرية من بوابة شبيبة القبائل.

وطرح الهادي ولد علي، رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، على سوداني فكرة الانتقال إلى صفوف "الكناري"، أثناء مرحلة التحويلات الشتوية، خلال لقائه به على هامش حفل "ديزاد باست"، المنظم من طرف الموقع الإلكتروني "ديزاد ماتش"، لأفضل لاعبي البطولة الجزائرية للموسم الماضي.

لاحقا، تواصل المدير الرياضي، حكيم مدان، مع مهاجم نادي ماريبور وحثه على قبول عرض الشبيبة والالتحاق بزميله السابق في المنتخب، رياض بودبوز، لكن اللاعب، وبحسب مصدر مطلع، يبقى مترددا، حتى وإن كانت الامتيازات المادية التي سيحققها، في حال العودة إلى الجزائر، أفضل من تلك التي يجنيها حاليا في بطولة سلوفينيا.

وغادر سوداني (37 سنة) البطولة الجزائرية في 2011، بعد 6 مواسم مع فريقه، جمعية الشلف، والوجهة كانت نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي، الذي قضى فيه موسمين، ومنه انتقل إلى نادي دينامو زاغرب الكرواتي (2013-2018)، ثم إلى نادي نوتنغام فوريست الإنجليزي، الذي لم يعمّر فيه طويلا، بسبب إصابة خطيرة تعرض لها هناك، ومنه انتقل إلى نادي أولمبياكوس اليوناني لموسمين 2019-2021، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في البطولة السعودية مع ناديي الفتح وضمك، ومن هناك عاد إلى أوروبا من بوابة نادي ماريبور السلوفيني، الذي يلعب له للموسم الثاني على التوالي.

ويجتهد مسيرو شبيبة القبائل في تدعيم الصفوف بمهاجم فعال، وإلى جانب سوداني، تم التواصل مع المهاجم يسري بوزوك، الذي فضل الانتقال إلى نادي الرائد السعودي، كما تم الاتصال بمهاجم الترجي التونسي، رياض بن عياد، لكنه اعتذر.