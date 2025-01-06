الشرطة توجه نداء إلى الجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية تلمسان، اليوم الثلاثاء، نداء إلى الجمهور، بخصوص توقيف شخصين في قضية النصب.

وجاء في النداء أن "مصالح الأمن الحضري الرابع، قامت بتوقيف الشخصين الظاهرين في الصورة، المدعو "خ.ش.ب"، والمسماة "م.ف.ز"، تورطا في قضية النصب، انتحال صفة ممرضين بالمستشفى الجامعي لتلمسان، وإيهام المرضى بالتوسط لهم لدى المصالح الطبية لإجراء عمليات جراحية، مقابل مبالغ مالية تدفع لهم مسبقا".

وفي هذا الصدد، وحسب النداء ذاته، وجهت مصالح أمن ولاية تلمسان نداء إلى كل شخص قد وقع ضحية لسالفي الذكر، التوجه إلى محكمة تلمسان أو التقدم إلى مقر أمن ولاية تلمسان، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.