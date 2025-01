Décès de Jean-Marie Le Pen

Jean-Marie Le Pen, le fondateur du parti d'extrême droite Rassemblement National (anciennement Front National), est décédé aujourd'hui, mardi, à Paris, à l'âge de 96 ans, selon sa famille. Le Pen, connu pour ses vues racistes, a joué un rôle important dans la diffusion des idées d'extrême droite en France pendant plusieurs décennies. Il a été l'un des premiers à semer la haine envers les étrangers avec son slogan "La France aux Français".

Le Pen a servi dans l'armée française et a participé aux tortures des révolutionnaires algériens pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Dans une interview de novembre 1962 avec la publication d'extrême droite "Combat", il a ouvertement admis l'utilisation de la torture, déclarant : "Nous avons pratiqué la torture en Algérie parce que cela était nécessaire" et ajoutant : "Oui, l'armée française l'a fait pour obtenir des informations lors de la bataille d'Alger."

Tout au long de sa vie, Le Pen n'a jamais exprimé de remords pour les atrocités commises lors de la répression de la "bataille d'Alger". Il est resté un opposant farouche à l'indépendance de l'Algérie, prônant "l'Algérie française", un sentiment qu'il a transmis à sa fille, Marine. Marine Le Pen, qui lui a succédé à la tête du parti après l'en avoir exclu dans une tentative de modérer son discours extrémiste, et a conservé un rôle de leadership spirituel au sein du parti et est restée membre du parlement, après l’élection de Jordan Bardella comme président du parti d'extrême droite le 5 novembre 2022.