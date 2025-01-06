انقلاب في نصر حسين داي

في خطوة مفاجئة للجميع، أقدمت إدارة نصر حسين داي، بقيادة رئيس الفريق، ياسين حنياد، ودون سابق إنذار، على إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، كريم زاوي.

وأعلن المسير، عثمان طوال، والناطق الرسمي، علي بن دبكة، رفضهما قرار الرئيس، وأعلنا تضامنهما مع زاوي، ليقررا الانسحاب، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة.

وتولى كريم زاوي العارضة الفنية لنصر حسين داي، في 4 نوفمبر الماضي، خلفا للمدرب بوفنارة، وحقق نتائج مقبولة (منها 5 انتصارات متتالية) جعلت الفريق، الذي كان يتذيل الترتيب، يرتقي إلى المركز السادس في بطولة القسم الثاني هواة (مجموعة وسط - غرب).

وذكرت مصادر عليمة بشؤون الفريق، أن قرار الاستغناء عن خدمات زاوي، يقف وراءه المدير العام السابق، سفيان بوضرواية، الذي يدفع بالمقابل لتعيين المدرب السابق لأولمبيك أقبو واتحاد بسكرة، منير زغدود، مدربا للفريق.