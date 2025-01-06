"تصريحات ماكرون تدخل سافر في شأن جزائري"

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بيانا ردت فيه على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بخصوص قضية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال.

وجاء في البيان: "اطلعت الحكومة الجزائرية باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي".

وأضافت وزارة الخارجية: "إنّ ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري".