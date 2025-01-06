رئيس الجمهورية يعزي

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، إلى عائلة أسطورة الملاكمة الجزائرية، عبد القادر ولد مخلوفي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ80 عاما.

وجاء في رسالة التعزية: "توفى المولى عز وجل، المرحوم الملاكم ولد مخلوفي عبد القادر بعد أن سجل اسمه بجدارة في ذاكرة الرياضة الجزائرية كأحد أبرز المتوجين بالألقاب الوطنية والقارية، ملاكما متألقا ارتقى بمهاراته المتميزة إلى المحافل الدولية ومدربا مكونا للمنتخب الوطني للملاكمة".

وأضاف رئيس الجمهورية: "في هذا الظرف الأليم الذي نودع فيه بتأثر وأسى بطلا محترفا في رياضة الفن النبيل برصيد مشرف يخلد خصاله الرياضية العالية وأمجاده على الحلبة، أتوجه إليكم وإلى الرياضيين الجزائريين بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".