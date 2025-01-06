لبنان يسلم نجل القرضاوي إلى الإمارات

أفادت وكالة "رويترز" بأن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أكد، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اللبنانية ستسلم الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات.

كما قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إن الحكومة اتخذت قرارا بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، وأن قرارا رسميا سيصدر بهذا الخصوص وسيتم تبليغه إلى الجهات المعنية.

وكانت أسرة عبد الرحمن القرضاوي قد أرسلت، أول أمس الأحد، خطابا رسميا إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تطالبه بالتدخل الفوري للإفراج عن الشاعر المحتجز في لبنان.

وحملت الأسرة رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية عن سلامة عبد الرحمن، وضمان وصوله سالما إلى أسرته في تركيا، مشددة على أن تسليمه إلى أي دولة تلاحقه "يعرّض حياته للخطر".

وأُوقف عبد الرحمن القرضاوي فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا في 29 ديسمبر الماضي.