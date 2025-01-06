عطاف يحل بجمهورية الكونغو

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء ببرازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو، في زيارة رسمية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفق ما أورده بيان للوزارة.

وتندرج هذه الزيارة - حسب البيان - في "إطار تقاليد التواصل المنتظم بين قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس دونيس ساسو نغيسو، وما يحدوهما من حرص على ترسيخ أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وكذا تعزيز مساهمتهما في العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يضمن الاستجابة للتحديات المطروحة راهنا على الصعيد القاري".