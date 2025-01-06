سوناطراك تعتزم تطوير صناعة رائدة للأسمدة والمواد الكيميائية

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء بعنابة، عزم المجمع البترولي على تطوير صناعة رائدة للأسمدة والمواد الكيميائية بهدف دعم الجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن الغذائي في الجزائر، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وجاء ذلك خلال زيارته لمركب "فرتيال" التابع لمجمع أسميدال، فرع 100 بالمائة سوناطراك والمتواجد بولاية عنابة، أين اطلع حشيشي والوفد المرافق على المخطط التطويري المسطر لعصرنة هذا المجمع البيتروكيميائي.

وفي هذا الإطار، تفقد حشيشي مشروع تجديد الفرن الرئيسي لصناعة الأمونياك بمركب فرتيال، الذي سيساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وفقا لمعايير السلامة والأمن الصناعي، وفقا للمصدر ذاته.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الرئيس المدير العام للمجمع "دعم سوناطراك للمخططات التطويرية لمجمع أسميدال وفروعه الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي في الجزائر من خلال تطوير صناعة رائدة للأسمدة والمواد الكيميائية".

وقبل ذلك قام حشيشي بزيارة إلى ولاية الطارف، حيث تفقد محطة كودية الدراوش التي أطلقت عملية التدفق الأولي للمياه في الفاتح من شهر يناير الجاري في إطار التجريب التقني الأولي للمحطة، استعدادا لتوزيع المياه المحلاة الصالحة للشرب لفائدة 3 ملايين مواطن من ساكنة ولايات الطارف وعنابة وقالمة وسكيكدة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشرع هذه المحطة بإنتاج المياه الصالحة للشرب بدءا من 7 فيفري المقبل، بعد استكمال جميع مراحل المعالجة.

كما ذكر المجمع بأن هذه المحطة تعد "جزءا من البرنامج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بغية تعزيز الأمن المائي والمتضمن إنجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، حيث يرتقب استلام هذه المحطات بداية 2025".

ويشكل هذا البرنامج الوطني، حسب البيان، "خطوة رئيسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه الرامية إلى تلبية 60 بالمائة من احتياجات الجزائر من المياه الصالحة للشرب عبر مشاريع التحلية بحلول عام 2030".

وفي هذا السياق، ثمن حشيشي "الجهود الجبارة التي قام بها عمال الشركة الجزائرية للطاقة المشرفة على إنجاز هذا المشروع الحيوي وكذا الشركة الجزائرية للمشاريع الصناعية والشركة الجزائرية للقنوات اللتين تولتا تنفيذ مشروع محطة كودية الدراوش قبل الآجال المحددة".

ووفقا للبيان، تأتي الزيارة التي قام بها حشيشي الى ولايتي الطارف وعنابة "في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لمجمع سوناطراك والتي تساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي للبلاد سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني".