شاوش أمام لجنة التأديب غدا

سيمثل الناطق الرسمي لفريق رائد القبة، كريم براهم شاوش، غدا الأربعاء، أمام اللجنة التأديبية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، حسب ما أفاد بيان للجنة.

ووفق بيان اللجنة، صدر اليوم الثلاثاء، فإنه "تم استدعاء الناطق الرسمي لفريق رائد القبة، كريم براهم شاوش، يوم الأربعاء 8 يناير 2025 على الساعة الواحدة بعد الظهر إلى اللجنة التأديبية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقرها بمحمد بلوزداد، (الحامة)" عقب تصريحاته الأخيرة النارية، لوسائل الإعلام، بشأن تأجيل مباراة الرائد أمام شبيبة الساورة إلى 18 يناير الجاري.

وقد أدلى شاوش، بتصريحات نارية، أكد من خلالها أن الغرض من تأجيل المباراة إلى 18 جانفي، كان الهدف منه التأثير على الفريق المقبل على مواجهة حاسمة في بطولة القسم الثاني هواة (مجموعة وسط - غرب) أمام نصر حسين داي (مقررة بتاريخ 23 جانفي)، متهما، ولو بشكل غير مباشر، رئيس اللجنة المسيرة المؤقتة ونائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمين مسلوق، بالوقوف وراء القرار، خدمة لفريقه، نجم بن عكنون، الذي يتنافس، كما هو معلوم، مع الرائد، على ورقة الصعود إلى بطولة المحترف.

وبعد بيان استنكار الرائد، مساء الأحد، تراجعت لجنة كأس الجزائر، في بيان نشره الموقع الرسمي لـ"الفاف"، الإثنين، عن قرار تأجيل المباراة حيث تم تقديمها إلى 14 من هذا الشهر، بداية من الساعة 14:00 بملعب بن حداد في القبة.