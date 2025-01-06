شباب بلوزداد يتجاوز الزاوية ويضرب موعدا للمولودية

تأهل فريق شباب بلوزداد (حامل اللقب)، إلى الدور السادس عشر من كأس الجزائر لكرة القدم للموسم الكروي 2024-2025، عقب فوزه على شباب الزاوية (ما بين الجهات)، بنتيجة (1-0) الشوط الأول (1-0) مساء اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية الأولمبي في مباراة الدور الـ 32 من المنافسة.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب شعبي في (د 43) لصالح الشباب.

وفي الدور السادس عشر، المقرر يوم 20 فيفري المقبل، يواجه شباب بلوزداد غريمه التقليدي مولودية الجزائر، المتأهلة على حساب نجم بن عكنون بنتيجة 3-0.

وعقب إجراء 30 مقابلة من الدور الـ 32، تمكن 30 ناديا من التأهل للدور الـ 16، موزعين كما يلي: 11 أندية (رابطة المحترفة الأولى)، 8 أندية (رابطة الثانية هواة)، 10 أندية (ما بين الجهات)، نادي واحد من الجهوي أول، في انتظار التعرف على المتأهلين الاثنين المتبقيين من المواجهات الأخيرة.

وتتواصل مباريات الدور الـ 32 يوم الخميس 16 جانفي، بإجراء مباراة اتحاد الجزائر، المتواجد في أفضل أحواله في الرابطة الأولى، والضيف أولمبي المقرن، الذي يعاني في المراكز الأخيرة في مجموعة وسط-شرق (الرابطة الثانية).

وستجرى المقابلة بملعب 5 جويلية الأولمبي ابتداء من (19:00)، بعد تأجيلها بسبب مشاركة الاتحاد في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف)، على أن تختتم مباريات الدور الـ 32 في 25 جانفي بمواجهة بين أولمبي آقبو وشباب قسنطينة.