موتسيبي يتبنى مقترح الجزائر

تعتزم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رفع عدد المنتخبات المشاركة في الدورة النهائية لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما، اعتبارا من طبعة 2026.

ومن المقرر أن تعتمد الكاف منافسة تضم 24 منتخبا بدلا من 12 منتخبا، بناء على مقترح قدمه رئيس الفاف، وليد صادي، إلى رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، باسم الإتحاد الجزائري لكرة القدم، على هامش أشغال الجمعية العامة العادية للهيئة الكروية القارية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبيبا، في 22 أكتوبر 2024.

وجاء في مقترح الفاف مطالبة بمضاعفة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما، وجعل الدورة تجري بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 12، مع منح منطقة إتحاد شمال إفريقيا 4 مقاعد بدلا من مقعدين (منطقة إتحاد شمال إفريقيا تضم خمسة بلدان)، على اعتبار أن التصفيات تجري على مستوى المناطق الستة للكاف بشكل منفصل.

وارتكز رئيس الفاف، وليد صادي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الرياضة، في مطلبه على التعديل الحاصل على مستوى مونديال تحت 17 عاما، بعدما اعتمدت الفيفا رسميا إقامة نهائيات كأس العالم لهذه الفئة العمرية كل عام بقطر خلال الخمس أعوام المقبلة، من 2025 إلى 2029، مع رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا، بغرض دعم الشبان، وهو ما سمح، منطقيا، برفع حصص كل كونفدرالية، حيث ارتفعت عدد مقاعد الكاف في مونديال تحت 17 عاما من 4 إلى 10 منتخبات.

وأشار الإتحاد الجزائري بأن تأهل 10 منتخبات إفريقية إلى مونديال تحت 17 عاما، يجعل من المنطقي رفع عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة العمرية كل عام إلى 24 منتخبا بدلا من 12، حتى يتم منح فرصة لعدد أكبر من شبان المنتخبات الإفريقية، ليس للمشاركة في الكان فحسب، إنما أيضا للتنافس على إحدى البطاقات العشرة عن القارة السمراء المؤهلة للمونديال، كون جعل التنافس على 10 بطاقات للذهاب إلى المونديال يقتصر على 12 منتخبا فقط من المشاركين في الكان يبدو غير منطقي وغير عادل.

وأمام حجج الفاف، وجه رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، تعليمات للجنة المسابقات لدراسة مقترح وليد صادي رئيس الإتحاد الجزائري واتخاذ القرارات المناسبة التي تتماشى مع طموحات المنتخبات الشبانية الإفريقية، حتى أن موتسيبي بدا مقتنعا بالطرح الجزائري، ولفت الانتباه أن دورة 2025 ستجري بمجموع 12 منتخبا بسبب عامل الوقت، غير أنه تبنى المقترح وترك الانطباع بأن دورة 2026 ستشهد تجسيد المقترح الجزائري.