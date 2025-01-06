احتفالات في فرنسا بوفاة لوبان

نظم آلاف من الشباب الفرنسيين، سهرة أمس الثلاثاء، في كل من باريس وليون، احتفالات، بوفاة الزعيم التاريخي لليمين المتطرف الفرنسي العنصري "جان ماري لوبان"، أكبرها في ساحة الجمهورية الشهيرة في العاصمة الفرنسية، حسب ما نقلته منصات التواصل الاجتماعي عبر تسجيلات فيديو في (X).

وتم ترديد هتافات من قبيل: "لقد مات!"، -وفق المصدر- كما شوهد المتظاهرون وهم يرقصون، ولافتات مكتوب عليها: "يا له من يوم جميل!".

وفي مدينة ليون، حدثت مشاهد ابتهاج مماثلة، وتَجَمَّعَ المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب، في ساحة دي تيرو، مطلقين الألعاب النارية في السماء، وهتفوا بشعارات من قبيل: "اللعنة على اليمين المتطرف".

وتوفي السفاح المتطرف جان ماري لوبان ، أمس الثلاثاء، في باريس، عن عمر ناهز 96 عاماً.

وساهم زعيم التطرف ضد المهاجرين لاسيما الجزائريين الذي له ماض أسود إبان الثورة التحريرية، بنشر الأفكار اليمينية المتطرفة في فرنسا بشعار "فرنسا للفرنسيين".