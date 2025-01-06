المغرب يعجز في مواجهة انتشار "البوحمرون"

يشهد المغرب ارتفاعا مقلقا في عدد الوفيات بسبب الإصابة بمرض الحصبة (بوحمرون) خاصة بعد تسجيل 107 حالات وفاة منذ أكتوبر 2023.

ووفق مصادر إعلامية مغربية، فإن حالات الوفاة المسجلة نصفها طال أطفالا دون سن 12 عاما، إضافة إلى عشرين ألف إصابة مؤكدة.

وشدد مولاي سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد "كوفيد 19" في تصريح له لموقع "هسبريس" المغربي، على "أهمية اللقاح كحل وحيد لمكافحة هذا المرض، داعيا إلى تسريع وتيرة التطعيم والتحقق من استكمال جرعات اللقاح لضمان حماية شاملة".

وقال عفيف إنه "منذ أكتوبر 2023 وحتى قبل الإثنين الماضي، توفي 107 أشخاص جراء الإصابة بـ"بوحمرون"، نصفهم أطفال أقل من 12 سنة، فيما تم تسجيل عشرين ألف حالة إصابة"، مضيفا: "هذه فقط الحالات التي تم تشخيصها، ويمكن أن يكون الرقم أكبر".