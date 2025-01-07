الأمن الوطني يعلن عن مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين على أساس الشهادات، بعنوان سنة 2024، في أسلاك الصحة العمومية والبيطرة.

وأوضح بيان للمديرية، أنه يتم تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية (فايسبوك، إنستغرام، إيكس وواتساب).

ودعت المديرية الراغبين في المشاركة في المسابقة، إلى إيداع ملفات الترشح على مستوى المصالح الولائية للموارد البشرية للولايات المعنية بعملية التوظيف.