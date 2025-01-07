عطاف يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى رئيس جمهورية الكونغو

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، ببرازافيل، من قبل رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان أن عطاف "سلم إلى الرئيس دونيس ساسو نغيسو رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما جدد له عزمه على مواصلة جهودهما وتكثيفها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في إضفاء المزيد من النجاعة على العمل الإفريقي المشترك". ذ

وأضاف البيان، أن اللقاء كان "فرصة لاستعراض التقدم المحرز بعنوان الشراكة الجزائرية - الكونغولية، تجسيدا لما اتفق عليه قائدا البلدين، شهر جويلية 2022 بالجزائر، من تدابير ملموسة، فضلا عن التشاور بخصوص القضايا الراهنة على الصعيد القاري، وعلى وجه الخصوص تأكيد دعم الجزائر للجهود التي يبذلها الرئيس دونيس ساسو نغيسو في سبيل إنهاء الانقسام في ليبيا، في إطار رئاسته للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالوضع في هذا البلد الشقيق".