بن جدة يحذر القنوات التلفزيونية من فوضى الإشهار

وجه عمار بن جدة، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، أمس الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة إلى القنوات الخاصة، في حالة تكرار التجاوزات المسجلة في مجال الإشهار خلال شهر رمضان.

جاء تصريح مسؤول سلطة الضبط، الصحفي السابق بالتلفزيون العمومي، على هامش اليوم الدراسي حول التلفزيون العمومي بوهران. وأكد المتحدث خلال مداخلته: "سنكون حازمين ضد كل تجاوز وإخلال بمواد دفتر الشروط الجديد الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية".

وذكّر بن جدة بالتجاوزات المسجلة في رمضان الفارط "اضطرت السلطة للتدخل لوقف الفوضى، بعد أن سجلنا إعلانات إشهارية لمدة 45 دقيقة كاملة، إلى درجة مطالبة المعلنين بسحب إعلاناتهم، لأنها صارت دون جدوى، وخلقت عزوفا ونفورا عند المشاهد، إلى درجة مغادرته المنزل لقضاء أشغاله والعودة بعد انتهاء الإعلان غير المدروس، وتسببه في خسارة الجميع، قناة ومعلن ومشاهد، وحتى التلفزيون العمومي كان من بين المتضررين، بالنظر لاحترامه لمعايير بث الإعلانات".

ودعا بن جدة القنوات الخاصة إلى ضرورة إجراء دراسات الجمهور، وتقديم شبكة برامجية هامة على مدار السنة لاستقطاب المعلنين، وعدم الاقتصار فقط على برامج خلال شهر رمضان.