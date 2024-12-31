قافلة جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية تشد الرحال

أعطى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية ووالي العاصمة، صباح اليوم، إشارة انطلاق قافلة جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية يناير 2975، من ساحة البريد المركزي في العاصمة باتجاه ولاية تيميمون.

وستكون أول محطة توقف للقافلة، التي سخرت لها مؤسسة "إيتوزا العاصمة" شاحنة وحافلات مهيأة، في ولاية غرداية، على أن تشد الرحال، يوم غد الخميس، نحو تيميمون، التي ستحتضن الاحتفالات الرسمية متعددة الفعاليات.

وأكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أن "الأمازيغية تعد رمزا للوحدة الوطنية وحصنا منيعا ضد كل محاولات زرع الشك واليأس في الجزائريين، لأنها عنصر تماسك اجتماعي قوي".

كما أشار عصاد إلى أن توجه هذه القافلة إلى الواحة الحمراء تيميمون، يعد رسالة تقدير للمعرفة والإبداع والوحدة الوطنية، والانخراط والدعم لرؤية رئيس الجمهورية في تعزيز وصون الهوية الوطنية في شتى أبعادها، كونها فرصة لإبراز المواهب التي تسهم في تعزيز ثقافتنا وترسيخ مكانتها على المستوى الميداني.

وتأتي هذه المبادرة، حسب المتحدث، أيضا، لتجسيد الالتزام بدعم التنوع الثقافي وترسيخ التماسك الاجتماعي، واعتبار الثقافة ركيزة أساسية لتعزيز قيمنا الأصيلة داخل مجتمعنا، وهذا ما يعكسه شعار هذه الفعالية: "يناير .. أصالة الجزائر المنتصرة تنسجها قصور الڤورارة".

وأضاف عصاد: "الأمازيغية جزء أصيل من نسيجنا الوطني الواحد والموحد، متمنيا أن تحمل هذه القافلة رسالة أمل ونور وتجدد في جزائرنا المنتصرة".

وستحتضن ولاية تيميمون، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 يناير الجاري، الفعاليات الرسمية لإحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة "يناير 2975"، إذ تم تسطير برنامج احتفالي ثري، يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والندوات الفكرية.

كما سينظم استعراض كبير وسط مدينة تيميمون، خلال حفل افتتاح فعاليات إحياء السنة الأمازيغية الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم معرض للصناعة التقليدية، وعرض فيلم بالأمازيغية، وتنشيط ورشة تكوينية على مستوى المعهد التكنولوجي في الفلاحة الصحراوية، لتجسيد القيمة التراثية لمناسبة ''يناير'' المرتبطة بخدمة الأرض.