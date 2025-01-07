آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

توقيف عصابة تعتدي على المواطنين في الطريق السيار

8 جانفي 2025 ()

38serv

+ -

 

ألقت فرقة الدرك الوطني ببلدية عين تاغروت، التابعة للمجموعة الإقليمية لولاية برج بوعريريج، القبض على مشتبه بهما في قضية اعتداء بالسلاح الأبيض على المواطنين بالطريق السيار.

وحسب قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تاغروت، السعيد بوسافل، تعود القضية إلى نداء استغاثة على الخط الأخضر من مواطن تعرض للسرقة بالتهديد من طرف أشخاص مجهولين، إثر تعطل سيارته على الطريق السيار، ليتم فتح تحقيق و تشكيل دورية وتعميق التحريات انتهت بتفكيك عناصر العصابة وتوقيف شخصين مشتبه بهما، مع حجز السيف المستعمل في السرقة، ليتم تقديمهما للجهات القضائية المختصة.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    احتفالات في فرنسا بعد وفاة لوبان

    17664 قراءة
  • 3

    موتسيبي يتبنى مقترح الجزائر

    15919 قراءة
  • 4

    "الخضر" يشاركون في "الشان"

    10545 قراءة
  • 5

    أعراض شبيهة لمتحور كورونا في الجزائر

    8792 قراءة