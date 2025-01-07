توقيف عصابة تعتدي على المواطنين في الطريق السيار

ألقت فرقة الدرك الوطني ببلدية عين تاغروت، التابعة للمجموعة الإقليمية لولاية برج بوعريريج، القبض على مشتبه بهما في قضية اعتداء بالسلاح الأبيض على المواطنين بالطريق السيار.

وحسب قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تاغروت، السعيد بوسافل، تعود القضية إلى نداء استغاثة على الخط الأخضر من مواطن تعرض للسرقة بالتهديد من طرف أشخاص مجهولين، إثر تعطل سيارته على الطريق السيار، ليتم فتح تحقيق و تشكيل دورية وتعميق التحريات انتهت بتفكيك عناصر العصابة وتوقيف شخصين مشتبه بهما، مع حجز السيف المستعمل في السرقة، ليتم تقديمهما للجهات القضائية المختصة.