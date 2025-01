Algérie-Tunisie: un nouveau plan de lutte contre la contrebande aux frontières

Les ministres de l'Intérieur tunisien, Khaled Nouri, et algérien, Ibrahim Merad, ainsi que des cadres des appareils chargés de la surveillance des frontières, se rencontrent depuis mardi dernier dans la ville de Tabarka en Tunisie pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la "feuille de route pour le développement des régions frontalières et la lutte contre la contrebande", un an après son adoption lors d'une réunion en Algérie.

Le ministère de l'Intérieur algérien a indiqué sur son compte Facebook que la rencontre à Tabarka s'inscrit dans le cadre d'un entretien entre les ministres de l'Intérieur, tenu le 20 décembre dernier à Tunis. À cette occasion, les autorités tunisiennes avaient précisé que la rencontre avait porté sur "la lutte contre l'immigration illégale, la sécurisation des frontières, la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi que le développement des régions frontalières".

La réunion de Tabarka se tient dans le cadre d'une coopération technique visant le développement et la promotion des régions frontalières, initiée lors de la première réunion tenue en Algérie entre le 29 et le 31 janvier 2024.

Le ministère de l'Intérieur algérien a précisé dans une publication que la rencontre, qui se déroule sur deux jours, réunit des cadres des deux ministères "en plus d'une participation significative des walis des wilayas frontalières algériennes et tunisiennes".

Selon des sources qui se sont entretenues avec "El Khabar" au sujet de la réunion, les principaux dossiers abordés concernent une "document d’orientation" dont le ministre Merad s’est engagé de soumettre à la partie tunisienne en février 2024, et qui contient des propositions sur la protection des frontières contre les risques, notamment la contrebande de carburant, de denrées alimentaires et de bétail, ainsi que la lutte contre les réseaux de migration irrégulière.

L'Algérie s'est longtemps plainte du trafic de nombreuses marchandises vers la Tunisie, qui sont ensuite revendues dans les villes frontalières sur le marché parallèle.

La "feuille de route" inclut également la création d'une société mixte pour organiser des manifestations commerciales dans les wilayas frontalières, mettant en avant les produits locaux.

Elle prévoit aussi la création de deux zones de libre-échange, l'une dans la wilaya d'El Oued en Algérie et l'autre dans le gouvernorat de Tozeur en Tunisie.

Les deux parties ont également convenu de mettre en place des programmes de formation pour les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la pêche dans les centres de formation professionnelle du secteur touristique des villes frontalières de Tabarka et d'Ain Draham.