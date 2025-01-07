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توصيات خاصة لموسم الاصطياف 2025 في العاصمة

8 جانفي 2025 ()

38serv

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ترأس، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بقاعة اجتماعات الولاية، اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول اعماله للوقوف على الترتيبات المتخذة لإنجاح موسم الاصطياف 2025، وتوفير كافة الظروف لضمان سبل الراحة والاستجمام للمصطافين، ووضعية الدراسات المتعلقة بمخططات شغل الأراضي. وحسب بيان للولاية، فقد أسدى الوالي تعليمات صارمة جاءت كالآتي، أهمها "ضرورة تحسين الأداء، من أجل تدارك النقائص المسجلة خلال موسم الاصطياف المنصرم، لتحقيق الأهداف المسطرة لموسم ال اصطياف2025، وكذا القيام بخرجات ميدانية والمتابعة الشخصية من طرف الولاة المنتدبين لوضعية مختلف الشواطئ، الغابات، فضاءات التسلية والترفيه، وغيرها مع السهر على نظافة المحيط بالبلديات الساحلية". ومن التوصيات "العمل على وضع تجهيزات حديثة وجديدة على مستوى الشواطئ، مع وضع لافتات توجهيية لها على مستوى الطرقات السريعة، وفتح مناصب شغل موسمية، وإحصاء مختلف أنواع الهياكل من فنادق، مراقد، وغيرها للرفع من القدرة الاستيعابية للمصطافين خلال الموسم المقبل". كما أمر الوالي ب"الشروع في التحضير لحملة تنظيف كبرى على مستوى الغابات والشواطئ، وتهيئة فضاءات التسلية والغابات بتجهيزات ومعدات جديدة"، إلى جانب "الإسراع في الانتهاء من إجراءات دراسة المخططات الثمانية (08) المتبقية في غضون شهر".

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