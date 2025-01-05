”كل الأمة مطالبة بالتحرك لنجدة الفلسطينيين في غزة”

شدّد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن الأمة الإسلامية والعربية، بمؤسساتها المختلفة، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، مطالبة بالتحرك لإنقاذ الفلسطينيين في غزة. وقال الأمين العام للاتحاد، د. علي الصلابي، في تصريحات صحفية، أول أمس: “إن العالم تخلى عن غزة، وانحازت دوله الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لصالح الاحتلال الذي تدعمه بكل قوة”. وأضاف: “لذا، تقع مسؤولية إنقاذ الفلسطينيين في غزة على عاتق منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي أيضا”. وأكد د. الصلابي أن منظمة التعاون الإسلامي تعتبر فلسطين قضيتها الأولى؛ لأنها ببساطة آية من كتاب الله، وأن جامعة الدول العربية ما زالت تنظر إلى فلسطين كقضية مركزية، وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بشكل مباشر بتداعيات هذه الحرب الظالمة بحق الفلسطينيين.



وشدّد على أن نصرة المظلوم تُعدّ من المبادئ الأساسية في الدين الإسلامي، والذي حث على الوقوف مع المظلومين والدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة. وأضاف أن الفلسطينيين ينوبون عن المسلمين في الدفاع عن قبلتهم الأولى، وعن العرب في حماية أمنهم القومي. وأشار إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة بحق الفلسطينيين العزل لا تقره أية شرعية، وأنه عمل إجرامي وفق محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية.



وناشد الصلابي المؤسسات الإسلامية الكبرى، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، باستخدام جميع وسائل الضغط لإنقاذ الفلسطينيين من الموت المحقق، سواء بالطائرات الاحتلالية، أو بالجوع ونقص الغذاء والدواء، أو بالبرد القارس.