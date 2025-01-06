هذه أكبر 10 دول عربية في احتياطيات الصرف في 2024

تحتفظ البنوك المركزية في العديد من دول العالم، باحتياطيات النقد الأجنبي أو "الصرف"، لضمان الحفاظ على سيولتها المالية وقيمة عملتها المحلية، وتمويل مشاريعها الداخلية والوفاء بالتزاماتها المالية.

وعلى الصعيد العالمي، تتصدرّ الصين قائمة أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات نقد أجنبي في سنة 2024، بعد أن بلغت احتياطياتها 3.73 تريليونات دولار حتى ديسمبر 2024 وفق منصة ستاتيستا، مرتفعة من 3.266 تريليونات في نوفمبر 2024، وتليها اليابان بـ 1,24 ترليون دولار، وإسبانيا بـ 1.07 ترليون دولار.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات النقد الأجنبي عام 2024، اعتمادا على البنوك المركزية ومنصة تريدنغ إيكونوميكس وغيرها.

1- السعودية

الاحتياطيات: 499 مليار دولار

انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في السعودية، إلى 1.688 تريليون ريال (نحو 449 مليار دولار) في نوفمبر 2024 من 1.63 تريليون ريال (434 مليار دولار) في الشهر الذي سبقه وفقا للبنك المركزي في المملكة.

2- الإمارات

الاحتياطيات: 210 مليارات دولار

تبلغ الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية حوالي 210 مليارات دولار، وفق بيانات المصرف المركزي.

3- العراق

الاحتياطيات: 106.7 مليارات دولار.

انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 139.68 تريليون دينار (العملة المحلية في العراق (نحو 106.7 مليارات دولار) في أكتوبر من 143 تريليون دينار (109 مليارات دولار) في سبتمبر 2024 وفق تريدنغ إيكونوميست.

4- الجزائر

الاحتياطيات: 72 مليار دولار

أعلن وزير المالية لعزيز فايد مؤخرا، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 4.4% عام 2024 إلى 72 مليار دولار، من 69 مليارا بنهاية 2023، و61 مليارا نهاية 2022.

وأفاد فايد خلال عرضه مشروع الموازنة العامة للجزائر أمام نواب البرلمان بأن احتياطيات النقد الأجنبي خارج الذهب واصلت الارتفاع خلال العام الجاري، متوقعا إغلاق السنة الجارية بفائض في الميزان التجاري يقدّر بـ2.8 مليار دولار، ما يعادل 1.1% من الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 267 مليارا العام الماضي.

5- قطر

الاحتياطيات: 69 مليار دولار

أعلن بنك قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بنسبة 5.05% في نوفمبر الثاني 2024 لتصل إلى 254.74 مليار ريال (نحو 69 مليار دولار) مقارنة مع 244.81 مليار ريال (نحو 66 مليار دولار) في نوفمبر 2023، كما ورد في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية.

6- مصر

الاحتياطيات: 47.1 مليار دولار

قال البنك المركزي في مصر إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر 2024.

7- الكويت

الاحتياطيات: 41 مليار دولار

كشفت نشرة شهرية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي نهاية نوفمبر 2024 ليبلغ نحو 12.65 مليار دينار (نحو41 مليار دولار) وذلك مقارنة مع رصيده بنهاية أكتوبر 2024 والبالغ 12.52 مليار دينار (40.6 مليار دولار) بارتفاع نسبته 1%، وبما قيمته 127 مليون دينار، وفق صحيفة الأنباء المحلية.

8- المغرب

الاحتياطيات: 32.8 مليار دولار

بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 32.8 مليار دولار في نوفمبر 2024.

ووصلت الاحتياطيات في المغرب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 35.3 مليار دولار في جويلية 2021 وأدنى مستوى قياسي عند 7.9 مليارات دولار في جانفي 2002 وفق منصة "سي إي آي سي داتا" (CEIC data).

9- الأردن

الاحتياطيات: 21 مليار دولار

ارتفعت احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي بمقدار 21.1 مليار دولار الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، وهي زيادة كبيرة تكفي الآن لتغطية 8.4 شهور من واردات الأردن من السلع والخدمات.

10- لبنان

الاحتياطيات: 10.3 مليارات دولار

تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي الآن حوالي 10.3 مليارات دولار، مع استبعاد 5 مليارات دولار من سندات دولية تخلفت الدولة اللبنانية عن سدادها.

وقد تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لأول مرة منذ أكثر من عام مع ضخ المصرف اللبناني مزيدا من الدولارات لدعم الليرة عقب أسابيع من الحرب.

وانخفضت احتياطيات مصرف لبنان بأكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر 2024، وهو أول انخفاض منذ جويلية 2023، وفق بيانات رسمية نقلتها وكالة بلومبيرغ.