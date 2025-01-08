عطاف يحل بجمهورية البنين

قام وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بزيارة رسمية مساء أمس الأربعاء إلى جمهورية بنين، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية .

وأوضح البيان الصادر اليوم الخميس، أن وزير الدولة أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية البنين، أوشلغون أجادي باكاري، تمحورت حول بحث سبل ترقية التعاون بين البلدين الشقيقين ومناقشة تطورات الأوضاع في فضاء انتمائهما المشترك، فضلا عن التنسيق بخصوص الاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.