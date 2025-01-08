آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

عطاف يحل بجمهورية البنين

9 جانفي 2025 ()
+ -

قام وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بزيارة رسمية مساء أمس الأربعاء إلى جمهورية بنين، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية .

وأوضح البيان الصادر اليوم الخميس، أن وزير الدولة أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية البنين، أوشلغون أجادي باكاري، تمحورت حول بحث سبل ترقية التعاون بين البلدين الشقيقين ومناقشة تطورات الأوضاع في فضاء انتمائهما المشترك، فضلا عن التنسيق بخصوص الاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    البراءة لمتهم بقتل زوجته

    8186 قراءة
  • 3

    بلماضي يشيع والده وصهره

    7905 قراءة
  • 4

    بلاغ هام بخصوص منحة ومعاش التقاعد

    7530 قراءة
  • 5

    هذا ما كشفه القيادي في "حماس" أسامة حمدان

    5515 قراءة