توقيف 6 داعمين للإرهاب

أوقفت مفارز الجيش الوطني، 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ما أفاده بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 جانفي عديد العمليات حيث تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، من توقيف (29) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (140) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، بالإضافة إلى(02) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(788535) قرص مهلوس تم ضبطها خلال عمليات أخرى متفرقة".

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (224) شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح، وضبطت (25) مركبة و(365) مولد كهربائي و(233) مطرقة ضغط و(43) جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف (6) أشخاص آخرين وضبط مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(4) بنادق صيد ومسدس (1) آلي و(70540) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (65) قنطار من مادة التبغ (14) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة وهذا خلال عمليات متفرقة، يضيف البيان.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (180) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (172) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.