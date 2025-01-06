مدير جديد على رأس الديوان الوطني للحج والعمرة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس، عن تنصيب الدكتور الطاهر برايك مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة، خلفا لصالح بوطرفة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، فقد تمت مراسم التنصيب بمقر الوزارة، بإشراف الوزير الدكتور يوسف بلمهدي.

وقد شغل الطاهر برايك، مناصب عدة قبل تعيينه مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة، بحيث كان آخر منصب تقلّده، مكلف بالدّراسات والشؤون القانونيّة بعمادة جامع الجزائر.

ودرّس الوافد الجديد إلى ديوان الحج والعمرة، وحامل شهادة الدكتوراه، من قبل في جامعة عمار ثليجي بالأغواط.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ برايك يتولى منصب مقدم الطريقة الشاذلية في الأغواط، ويُعرف أيضا بمشاركته الفعّالة في الدروس المحمدية والملتقيات الدينية.