الرئيس تبون يهنئ الرئيس اللبناني المنتخب

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة تهنئة إلى الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون.

وكتب الرئيس تبون في نص الرسالة، التي نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فايسبوك": "صاحب الفخامة جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، فخامة الرئيس والأخ العزيز، بمناسبة انتخابكم رئيسًا للجمهورية اللبنانية الشقيقة، يسرني أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر عبارات التهنئة المقرونة بأصدق التمنيات لكم بالنجاح والتوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف رئيس الجمهورية: "إنه لمن دواعي الارتياح أن يكون اختياركم من لدن نواب الشعب اللبناني في هذه الأوقات الحساسة والظروف العصيبة التي يمر بها بلدكم الشقيق وبلدان المنطقة، بعد فراغ امتد لسنتين، وهو ما ينم عن الثقة في شخصكم للاضطلاع بهذه المهام النبيلة بحكمة واقتدار، إننا نستبشر خيرا بهذه الخطوة على درب تعافي لبنان ورفع المعاناة عن شعبه الأبي، ولتحقيق ما يستحقه من أمن وما يصبو إليه من استقرار وتطور وازدهار".

وختم رئيس الجمهورية رسالته: "في هذه السانحة أشيد بعلاقات بلدينا التاريخية القائمة على التعاون والتضامن، ولأؤكد استعدادنا الكامل للعمل سويا على الارتقاء بها، وإذ أجدد لكم التهاني الخالصة والتبريكات الأخوية، أرجوا فخامة الرئيس والأخ العزيز، أن تتقبلوا عبارات تقديري ومودتي".

وكان مجلس النواب اللبناني، قد انتخب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من التصويت، إثر شغور منصب رئيس الجمهورية لأكثر من عامين.