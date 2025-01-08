للسنة الثانية .. مبادرة لخفض الأسعار خلال رمضان

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، لقاء تنسيقيا مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، في إطار الجهود الرامية الى هيكلة شاملة للسوق الوطنية وتطويرها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، "في إطار سلسلة اللقاءات مع مختلف المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين وفي مختلف الشعب تجسيدا للمقاربة التشاركية للقطاع"، يضيف نفس البيان.

وخلال اللقاء، أكد زيتوني "على أهمية تضافر الجهود لهيكلة شاملة للسوق الوطنية وضبطها وتطويرها"، مبرزا أن "الحكومة تعمل، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، على مرافقة كافة الفاعلين في السوق لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وترقية المنتوج الوطني الذي يشهد وفرة بفضل الجهود الحكومية لتحفيز الإنتاج المحلي".

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أهمية تطوير عملية التوزيع الذي يعد، حسبه، ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع، مع ضرورة تحسين آليات النقل والتخزين لضمان تموين مستمر لمختلف المواد في السوق الوطنية وفي مختلف ولايات الوطنية.

كما استعرض زيتوني الخطوات التحضيرية لتموين الأسواق خلال رمضان، مثمنا في نفس الوقت مبادرة خفض الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل والتي سيطلقها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، للسنة الثانية على التوالي، حسب البيان.

من جهته، أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة في معالجة مختلف التحديات، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، ومنوها بدور المتعاملين الاقتصاديين في توفير السلع الأساسية.

كما جدد مولى "التزام كل المتعاملين الاقتصاديين بتطوير السوق الوطنية وإنجاح مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان الفضيل تحت شعار 'وطنيون اقتصاديا، متحدون اجتماعيا' "، وفقا للبيان.