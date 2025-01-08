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مال و أعمال

ارتفاع أسعار النفط..هذا هو سعر النفط الجزائري

10 جانفي 2025 ()
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات بزيادة الطلب عالميًا.

وبحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش (08:01 بتوقيت الجزائر)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0.60 بالمائة، لتصل إلى 77.38 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0.58 بالمائة، لتصل إلى 74.35 دولارًا للبرميل.

فيما عرفت "أسعار النفط الخام الجزائري (مزيج الصحراء) او (الصحراء بلاند)، يوم أمس الخميس، ارتفاع  إلى 78.42 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 0.92 دولار، بنسبة 1.19 بالمائة، حسبما أكده موقع " oilprice"، المتخصص.

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