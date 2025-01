Constantine: les corps de trois hommes retrouvés après l'effondrement d'une construction

Les services de la protection civile de la wilaya de Constantine ont retrouvé, hier soir, les corps de trois jeunes hommes qui étaient portés disparus sous les décombres d'un immeuble à plusieurs étages, qui s'était effondré il y a quelques jours. Des citoyens et des familles résidant dans le quartier avaient signalé la disparition des individus, ce qui a conduit les services concernés et la police à intervenir pour entamer une opération de recherche qui s'est terminée par la récupération des corps et la confirmation des signalements des citoyens.

Selon un communiqué des services de la protection civile, ces derniers sont intervenus après que des citoyens aient rapporté la disparition de trois hommes, âgés de 20, 23 et 33 ans, depuis plusieurs jours, et ont soupçonné leur présence dans l'immeuble effondré le 4 janvier 2025, dans le quartier des médecins, numéro 32, Boussouf, municipalité de Constantine. Les secours de la protection civile de la wilaya de Constantine ont immédiatement lancé des opérations de recherche dans la nuit de jeudi, en ciblant l'emplacement de l'immeuble effondré, en prenant en compte la possibilité de trouver trois victimes disparues, et en faisant appel à une équipe cynotechnique. Les corps ont finalement été retrouvés.

Selon le communiqué de la protection civile de Constantine, l'immeuble effondré avait fait l'objet d'une inspection par les services de la protection civile de la wilaya de Constantine les 1er et 3 janvier 2025, à la demande du propriétaire. Des fissures avaient été observées au niveau des murs du rez-de-chaussée, et le propriétaire avait été ordonné d'évacuer l'immeuble et d'interdire toute approche, car il était menacé d'effondrement.

Une équipe de soutien et d'intervention de la wilaya de Constantine, composée de plus de 50 agents de différents grades, ainsi qu'une équipe de recherche et d'intervention dans des zones difficiles d'accès, sont intervenus en coordination avec la police sur le site de l'effondrement. Avec le soutien du wali de Constantine, des moyens de recherche ont été renforcés par des engins et des camions de la Direction des Travaux publics, ce qui a permis de retrouver les corps des victimes à 20 h 34, et de les transférer à la morgue de l'hôpital universitaire de Constantine.