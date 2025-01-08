غليزان: مقتل شقيقين بمازونة

اهتزت بلدية مازونة، في غليزان، وضواحيها، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شقيقان، ليلة أمس الخميس، في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، بحي عين الجنة، بعدما تعرضا للطعن بأسلحة بيضاء من قبل مجهولين، حسب المعلومات الأولية التي رصدناها.

وقد توفي أحدهما بعين المكان، فيما لفظ أخوه آخر أنفاسه بمستشفى مازونة. كما تعرض شخص آخر لطعنة بعدما تدخل لفك النزاع، حسب مصادرنا، وتم نقله إلى مستشفى وهران، وهو في حالة مستقرة. لتبقى أسباب الجريمة مجهولة.

وقد طوقت مصالح أمن دائرة مازونة، المكان منذ وقوع الجريمة، والتحقيق لا يزال جاريا للقبض على الجناة، ومعرفة أسباب الجريمة.

بالمقابل، لم يعد الحديث هذا اليوم الجمعة، سواء بمازونة، أو المناطق المجاورة لها، إلا عن هذه الجريمة، ولنا متابعة في القضية.



