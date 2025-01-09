العاصمة: انقطاع المياه بهذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الجمعة، عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب. وأوضح بيان الشركة، أنه تم تسجيل، اليوم الجمعة، تسرب للمياه بقناة توزيع رئيسية على مستوى المرادية.

وستتسبب أشغال إصلاح التسرب في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى: بلدية المرادية "كليا"، بلدية سيدي امحمد، على مستوى شارع محمد زكال وشارع القائد مناني. وفي بلدية الجزائر الوسطى، سيكون انقطاع الماء على مستوى شارع ديدوش مراد وشارع كريم بلقاسم.

أما في بلدية الأبيار فيمس الانقطاع نهج العقيد امحمد بوڤرة.

وأكدت الشركة أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.