Alger: Perturbation de l’approvisionnement en eau potable

La Société des eaux et de l’assainissement d’Algérie (SEAAL) a annoncé ce vendredi une perturbation dans l’approvisionnement en eau potable en raison d’une fuite d’eau détectée sur une canalisation principale au niveau de la commune d’El Mouradia.

Selon le communiqué de la société, les travaux de réparation de cette fuite entraîneront une coupure d’eau dans les zones des communes d’El Mouradia (coupure totale), ainsi que dans les communes de Sidi M’hamed, au niveau des rues Mohamed Zekkal et Commandant Menani, commune d’Alger-Centre, au niveau des rues Didouche Mourad et Krim Belkacem, dans la commune des Eucalyptus, au niveau de la rue Colonel Mohamed Bouguera.

La SEAAL a précisé que le retour au programme de distribution habituel se fera progressivement dès la fin des travaux.