اضطراب جوي شديد ابتداء من الغد

توقع ديوان الأرصاد الجوية قدوم اضطراب جوي شديد الفعالية مرفوقا بأمطار وثلوج وبرد ابتداء أمسية غد السبت إلى غاية الثلاثاء القادم.

وأوضحت مصالح الديوان، في نشرية على صفحتها في "الفايسبوك"، أن الاضطراب سيمس المناطق الشمالية للوطن خاصة المناطق الوسطى والشرقية.

وسيكون الاضطراب مرفوقا بأمطار معتبرة على الولايات الساحلية والداخلية الوسطى والشرقية وسيكون محملا بثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يزيد علوها عن 1200 متر في أول التساقطات ثم تنخفض المستويات تدريجيا ابتداء من أمسية الأحد إلى 900 متر.

وأفادت النشرية أن درجات الحرارة ستعرف انخفاضا تدريجيا بداية من الأحد، خاصة في المناطق الداخلية والهضاب العليا حيث ستتراوح ما بين 4 و10 درجات مئوية.

فيما يخص الرياح ستعرف تغيرا محسوسا ابتداء من يوم السبت على السواحل الوسطى والشرقية مع أمواج عاتية طيلة صلاحية النشرية.