Dépression atmosphérique prévue à partir de demain

L’Office national de la météorologie a annoncé l’arrivée d’une dépression atmosphérique très active, accompagnée de pluies, de neige et de grêle, à partir de demain soir jusqu'à mardi prochain.

La dépression touchera principalement les régions du nord du pays, en particulier les zones centrales et orientales, lit-on sur la page Facebook des services de l’Office.

Des pluies importantes sont attendues sur les wilayas côtières et intérieures du centre et de l'est, tandis que des chutes de neige sont prévues sur les hauteurs des montagnes centrales et orientales, dépassant les 1200 mètres d'altitude lors des premières chutes, avant de descendre progressivement à partir du dimanche soir à 900 mètres.

Les températures commenceront à baisser progressivement à partir de dimanche, notamment dans les régions intérieures et les Hauts-Plateaux, où elles varieront entre 4 et 10 degrés Celsius.

Des vents puissants sont notamment prévus à partir de samedi, sur les côtes centrales et orientales, avec des vagues puissantes tout au long de la période de validité de la publication.