وفاق سطيف بشق الأنفس (فيديو)

اقتطع وفاق سطيف، مساء اليوم الجمعة، بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الجمهورية بعد فوزه الصعب على ضيفه شبيبة جيجل في مقابلة الدور الـ 16.

ورغم الحضور الغفير للجيش الأسود على مدرجات ملعب الثامن ماي 1945 بسطيف، وجد أشبال المدرب رضا بن دريس مقاومة كبيرة من "النمرة" التي قدمت مقابلة في المستوى وسقطت بشرف أمام أحد المختصين في المنافسة بثماني كؤوس.

وجاء هدف المقابلة الوحيد عن طريق اللاعب بوكرمة في الدقيقة الأخيرة بعد تنفيذ ضربة جزاء احتج عليها طويلا أشبال المدرب بن شوية الذين هددوا بالانسحاب من أرضية الميدان.

ويسعى نسور الهضاب إلى استعادة هذا اللقب المحبوب من طرف أنصار النادي والذي يغيب عن الخزائن منذ سنة 2012.