شاوشي يقصي شبيبة القبائل (فيديو)

فجر اتحاد الحراش، مساء اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أقصى شبيبة القبائل من منافسة كأس الجمهورية خلال مقابلة الدور الـ 16 التي احتضنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

واستمتع الجمهور الغفير الذي اكتظت به مدرجات الملعب التحفة بمستوى مقبول من الجانبين، حيث تكافأ اللعب في الشوط الأول بتسجيل فرص متبادلة بين الفريقين إلى غاية الدقيقة الـ 38 التي شهدت افتتاح باب التسجيل للضيوف عن طريق ضربة جزاء سجلها العقبي.

ودخل أصحاب الأرض الشوط الثاني بقوة ومارسوا ضغطا رهيبا على الضيف القادم من العاصمة غير أن كل المحاولات وجدت فريقا منظما بقيادة حارس مخضرم تعملق ضد الفريق الذي كان سببا في بروزه في الساحة الكروية، ووقف سدا منيعا أمام الفرص المتاحة للاعبي "الكناري" كان أبرزها ضربة جزاء نفذها البديل بودبوز وتصدى لها شاوشي ببراعة في الدقيقة الـ 58.

وأعلن بعدها الحكم نهاية المواجهة بتأهل تاريخي لاتحاد الحراش الذي ثأر من نهائي سنة 2011، الذي خسره ضد شبيبة القبائل بنتيجة هدف مقابل صفر على ملعب 5 جويلية.

وتتواصل مغامرة "الصفراء" في المنافسة وتبلغ ثمن النهائي، بعد إقصاء الجار نصر حسين داي في الدور السابق، ويبقى "السمسم" المنتشي بتعيين إدارة جديدة هذا الأسبوع ينافس على جبهتي الكأس والبطولة (الرابطة الثانية هواة) التي يحتل فيها المركز الثاني ويحافظ على حظوظه الكاملة في تحقيق بطاقة الصعود.

في المقابل، تدخل شبيبة القبائل في دوامة كبيرة رغم تصدرها مؤقتا لجدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، حيث تضاف هذه الخيبة إلى أزمة مغادرة المدرب عبد الحق بن شيخة وما أعقبها من تصريحات واتهامات متبادلة مع إدارة النادي القبائلي.

في بقية المواجهات، التي أجريت اليوم، تأهل وفاق سطيف بشق الأنفس أمام شبيبة جيجل، فيما حسم مولوية البيض داربي الجنوب ضد نادي توقرت، وشباب تموشنت داربي الغرب ضد اتحاد بلعباس، وعاد أمل العلمة ببطاقة التأهل من بجاية أمام الشبيبة المحلية.

النتائج الجزئية لمباريات الدور الـ 16 لكأسالجزائر:

الجمعة 10 جانفي 2025:

نادي توقرت (ما بين الجهات) - مولودية البيض (ر1) 0-2

اتحاد بلعباس (ما بين الجهات) - شباب تموشنت (ر2) 0-1

شبيبة بجاية (ما بين الجهات) - أمل العلمة (ما بين الجهات) 0-1 بعد الأشواط الإضافية

وفاق سطيف ( ر1) - شبيبة جيجل (ر2) 1-0

شبيبة القبائل (ر1) - اتحاد الحراش (ر2) 0-1

السبت 11 جانفي 2025:

شباب بني تامو (ما بين الجهات) - اتحاد سدراتة (ما بين الجهات)

اتحاد سطيف (ما بين الجهات) - مولودية وهران (ر1)

اتحاد عنابة (ر2) - مولودية بجاية (ما بين الجهات)

نجم القليعة (ر2) - اتحاد بسكرة (ر1)

ترجي مستغانم (ر1) - شبيبة تيارت (ر2)

اتحاد الشاوية (ر2) - اتحاد الكرمة (ما بين الجهات)

الأحد 12 جانفي 2025 :

نادي بارادو - شباب حي الجبل (ما بين الجهات)

الثلاثاء 14 جانفي 2025 :

رائد القبة (ر2) - شبيبة الساورة (ر1)

الأربعاء 5 فيفري 2025 :

أولمبيك أقبو (ر1) أو شباب قسنطينة (ر1) - مستقبل ارزيو (الجهوي الاول)

الأحد 9 فيفري 2025:

اتحاد الجزائر (ر1) أو أولمبي مقران (ر2) - نجم مقرة (ر1)

الخميس 20 فيفري 2025:

شباب بلوزداد - مولودية الجزائر (ر1) .