L'Algérie provoque un désaccord au sein du gouvernement français

La chaîne de radio "Europe 1" a rapporté ce vendredi soir le refus des services du ministère français des Affaires étrangères d'utiliser la réduction des visas pour les Algériens comme moyen de pression sur l'Algérie, comme le proposait ce matin le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en réponse au refus d'Alger d'accueillir un influenceur expulsé jeudi.

D’après la chaîne, citant un haut responsable du ministère des Affaires étrangères français, dont on a gardé l’anonymat, la réduction du nombre de visas et la révision de la politique d'aide au développement sont des "cartes inefficaces comme moyen de pression". Le même responsable a ajouté : "Ces questions sont gérées au niveau européen".

"Europe 1" a considéré qu’il s'agit du premier désaccord au sein du gouvernement français récemment formé sous la direction de François Bayrou.

Ce matin, lors de sa visite à Nantes, Bruno Retailleau avait proposé d’activer plusieurs leviers pour exercer une pression sur l'Algérie, qui a refusé d'accueillir l'influenceur "Doualemn", expulsé après plusieurs jours d'arrestation pour incitation à la violence, un autre influenceur ayant été arrêté pour des faits similaires.

Selon ce que suggérait Retailleau, le refus des autorités algériennes d’accepter l’individu en question était dû à l'absence d’un laissez-passer consulaire.

Retailleau a donc proposé de faire pression sur l'Algérie via la réduction des visas, la révision de la politique d'aide au développement, voire l’augmentation des droits de douane sur les produits algériens.

Concernant cette dernière mesure, Retailleau a précisé que cela relevait des compétences européennes, et non pas uniquement de la France.

L'incident s'inscrit dans un contexte de crise croissante entre Paris et Alger, marquée par des tensions qui frôlent la rupture, notamment après les propos du président français Emmanuel Macron, qui a récemment déclaré que l’arrestation de Boualem Sansal "n’honore pas l'Algérie".

En réponse, le ministère algérien des Affaires étrangères a dénoncé ces déclarations comme une immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne".

"Le Gouvernement algérien a pris connaissance, avec beaucoup d’étonnement, des propos du Président français concernant l'Algérie, qui déshonorent, avant tout, celui qui a cru devoir les tenir de manière aussi désinvolte et légère", a ajouté le communiqué.

