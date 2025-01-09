أخصائي يوضح حقيقة انتشار كورونا في الجزائر

قال الدكتور يوسف علون، الأخصائي في الأمراض الصدرية والتنفسية، والأستاذ المساعد سابقا بمستشفى سطيف، اليوم الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، أن "كل ما يثار حول عودة قوية وسريعة لفيروس كورونا أمر غير صحيح تماما، ومجرد اشاعات فقط".

واعتبر المتحدث، أن "الأصح أن هذه الأيام نعاني من انتشار واسع وملاحظ للأنفلونزا الموسمية المنتشرة بقوة عند فئات كبيرة من المجتمع .دون إغفال وجود حالات كورونا لكن ليس بالشكل الخطير ولا المنتشر بقوة، و الآن أصبح من الصعب التفريق بين الأنفلونزا و كوفيد بسبب الأعراض المتشابهة كثيرا بينهما ".

وسجلت المصالح الاستشفائية في الفترة الأخيرة، حالات كثيرة لمرضى يعانون من أعراض زكام حادة تشبه لحد بعيد أعراض الكوفيد، كما حامت شكوك حول انتشار فيروس يصيب الجهاز التنفسي، أثار ذعر العالم بعد استفحاله في الصين، غير أن الوزارة أكدت عدم تسجيل أي حالة منه في الجزائر.

وفي هذا السياق قال ضيف إذاعة سطيف "الفيروس المنتشر في الصين هذه الأيام هو قديم ومعروف وظهر منذ سنوات اسمه HMPV ولا علاقةً له بكوفيد 19، فقط هذه المرة ظهر بشكل مبكر كون أن ظهوره في السنوات الأخيرة اقتصر مع نهاية الشتاء وبداية الربيع. ولا يشكل اي خطر علينا ."

وبخصوص الانتشار الكثيف للأنفلونزا، قال الدكتور علون، أنه "من الضروري جدا الآن الوقاية واتخاذ جميع تدابير الحماية من الأنفلونزا خاصة عدم الاختلاط بالنسبة للمصابين وارتداء القناع الواقي في الأماكن العمومية، إضافة إلى أخذ لقاحات الأنفلونزا بالنسبة لكبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة .

في المقابل كشف الأخصائي عن "انتشار أيضا هذه الأيام أنفلونزا تنفسية تصيب الأطفال بشكل كبير وهي معدية جدا وتنتقل بسهولة بينهم، وهنا مهم جدا سرعة التكفل بالأطفال والابتعاد عن إعطائهم مضادات حيوية دون العودة إلى الطبيب المختص."