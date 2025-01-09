غلق مؤقت لأسواق الماشية في الجلفة

أصدر والي ولاية الجلفة قرارًا يقضي بالغلق المؤقت لأسواق الماشية عبر كافة الأسواق الأسبوعية المنتشرة في تراب الولاية، إضافة إلى منع أي حركة للمواشي باستثناء تلك التي توجه إلى الذبح في المؤسسات المعتمدة، بشرط أن تكون مرفقة بشهادة بيطرية تثبت توجيهها للمذبح.

يستمر هذا الإجراء حتى تتحسن الوضعية الصحية الوبائية للمواشي عبر الولاية، كما شمل القرار غلق جميع المحميات الموجودة بالولاية.

وفي سياق تعزيز الإجراءات الوقائية، تم إنشاء خلايا متابعة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية والفروع الفلاحية في الدوائر، بهدف المراقبة الميدانية الدورية للحالة الصحية للمواشي عبر تراب الولاية. وسيتم إعادة فتح الأسواق الأسبوعية للمواشي بمجرد تحسن الوضعية الصحية واستقرارها.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى التعليمة رقم 731 الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتاريخ 26 ديسمبر 2024، والتي تضمنت الإجراءات الوقائية لمكافحة الحمى القلاعية.

كما استند القرار إلى تقرير المفتش البيطري للولاية رقم 144/24 المؤرخ في 8 جانفي 2025، الذي تناول وضعية مرض الحمى القلاعية في الولاية.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من انتشار الوباء في ظل الوضعية الصحية غير المستقرة للمواشي، وظهور بؤر للحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة في الولايات المجاورة. ورغم ذلك، لم يعلن عن أي إصابات مؤكدة من طرف السلطات بالولاية، إلا أن الجهات المعنية تلقت تعليمات صارمة لتنفيذ القرار ومراقبة الأسواق وحركة تنقل المواشي بدقة لمنع أي خطر محتمل.